В Перми за 2022 год полиция возбудила 77 административных дел о дискредитации армии

Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году в Перми составили 77 протоколов по ст. 20.3.3 КоАП РФ — дискредитация ВС РФ. Об этом на заседании Пермской гордумы сообщил начальник УМВД по Перми Станислав Кравченко.

В суде уже рассмотрено 71 дело. Обвиняемым от 19 до 46 лет, пишет Business class. Их поставили на учет. Полиция следит, чтобы они не совершали повторные преступления.

Статью о дискредитации Вооруженных Сил РФ внесли в Кодекс об административных правонарушениях весной 2022 года. Штраф для физлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч и для юрлиц — от 300 до 500 тысяч.

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