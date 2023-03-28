Стартовал прием заявок на школьную олимпиаду Лукойла

Фото предоставлено компанией «ЛУКОЙЛ»

При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» с 17 по 28 апреля 2023 года пройдёт Межрегиональная школьная олимпиада по физике и математике для учащихся 11-х классов в онлайн-формате. Её победители смогут получить дополнительно 10 баллов к ЕГЭ при поступлении на горно-нефтяной факультет Пермского Политеха.

Олимпиада проводится восьмой раз, а вот межрегиональной она стала в 2022 году. Она пройдёт в два тура: первый тур состоится 19 апреля 2023 года в режиме онлайн; второй – 26 апреля 2023 года, также в режиме онлайн, на него будут приглашены школьники, набравшие наибольшее количество баллов в первом туре. Олимпиада проводится при содействии Министерства образования и науки Пермского края. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте до 14 апреля включительно.

Победители второго тура олимпиады при поступлении в Политех на горно-нефтяной факультет получают 10 дополнительных баллов. Эти баллы учитываются как индивидуальные достижения.

«ЛУКОЙЛ заинтересован в воспитании профессиональных кадров. Именно поэтому в Компании выстроена целая система подготовки, и сотрудничество с Политехом – её основа. Благодаря многолетнему тесному взаимодействию студенты нефтегазового направления получают всестороннюю поддержку Компании: именные лукойловские стипендии, прохождение практики на предприятиях ЛУКОЙЛа с дальнейшим трудоустройством» - отметил декан горно-нефтяного факультета Пермского Политеха Сергей Галкин.

В том числе с 2020 года начался набор студентов в корпоративные группы. Сейчас ребят обучают по трём специальностям: «Нефтегазовое дело», «Прикладная геология», «Нефтегазовые техника и технологии». Количество студентов ежегодно увеличивается. В прошлом году набор в корпоративные группы осуществлён полностью на бюджетные места. Также в 2022 году ЛУКОЙЛ завершил строительство двух новых общежитий. А в этом году студенты корпоративных групп поедут учиться в новый, современный образовательный кластер – филиал Пермского Политеха в Когалыме.

Наша справка

В 2022 году в олимпиаде приняли участие 576 школьников из 21 региона России. Во второй тур были отобраны 40 одиннадцатиклассников из 8 регионов. Победителями олимпиады стали 10 школьников, набравших наибольшее количество баллов, из Пермского края, Волгоградской и Московской областей, Ханты-Мансийского автономного округа.