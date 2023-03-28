В Прикамье ночь на 28 марта стала самой теплой за 15 лет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали о новом температурном рекорде. Ночь на 28 марта стала самой теплой с 2008 года. Минимальная температура сегодня составила +5,7 градусов, а 15 лет назад было +6,8.

В регионе активно тает снег и начинается весеннее половодье. Метеостанции в Перми, Верещагино, Кунгуре и Чайковском зафиксировали, что снег полностью сошел — высота слоя 0 см. При этом менее трех недель назад высота снежного покрова в Перми составляла 70 см.

Через Пермский край пройдет холодный фронт. Из-за этого к вечеру на севере региона температура понизится до -3…-5 градусов, а в Перми после дневного прогрева до +7…+8 вечером похолодает до 0…+2.

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