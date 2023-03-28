В Перми рынок «Гача» разделят на 59 земельных участков

Фото: Василий Вахрин

В Перми территорию рынка «Гача» разделят на 59 новых земельных участков. Минимущество Прикамья утвердило проект межевания площадки, ограниченной улицами Механошина, Нечаевской, Парижской Коммуны и шоссе Космонавтов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Согласно документации, на первом этапе планируется выделить 45 земельных участков. Их общая площадь составит 53,2 тыс. кв. метров. На втором этапе образуют или изменят девять земельных участков, на третьем – пять. Из 59 новых участков 21 площадка будет предназначена для организации улично-дорожной сети. Многие участки разрешат использовать под торговые и торгово-развлекательные центры, магазины, торговые комплексы, гаражи и мини-рынки. Кроме того, появится один участок под спортивную площадку.

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