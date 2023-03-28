Проект ледовой арены в пермском микрорайоне Ива прошел госэкспертизу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект ледовой арены, которая появится в микрорайоне Ива. Информация об этом размещена на сайте Фонда развития Пермского края.

Проектную документацию разработала пермская компания «ВерхнекамПроект». Также для реализации проекта в ноябре прошлого года ФРПК учредил компанию «Красная машина», которая предложила заключить концессионное соглашение на строительство арены. Завершить его планируют за 1,5 года.

В двухэтажном здании площадью 9 тысяч квадратных метров появятся два хоккейных поля, зрительские трибуны на 250 мест, тренажерный и спортивный залы. Также предусматривается возможность размещения дорожек для керлинга.

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