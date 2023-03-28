Пермский Bionord Pro покорил столицу на Кубке Красной Площади по баскетболу 3х3

Фото предоставлено «Уральским заводом противогололедных материалов».

26 марта в московском Гостином дворе завершился RedSquareCup – международный Кубок Красной Площади по баскетболу 3х3. На протяжении двух дней за международный кубок профессиональных команд боролись сильнейшие команды России, а также титулованные зарубежные команды. В финальной схватке за 1 место сошлись московская команда Inamono и пермский Bionord Pro, который поддерживает «Уральский завод противогололёдных материалов». После ожесточенной борьбы Bionord Pro одержал победу со счетом 16:15 и стал обладателем кубка.

В полуфинале пермские баскетболисты сразились с очень опасным соперником –сербской командой «Партизан 3х3». Результат удивил и публику, и комментаторов - BionordPro разгромили сербов со счётом 22:9.

В финальной игре за первое место Bionord Pro так же стремительно вырвался вперед, со счетом 11:3, но их соперники из московского Inanomo - четырехкратные чемпионы России, начали уверенно отбиваться, и после продолжительной и напряженной игры пермские баскетболисты одержали победу со счетом 16:15. Комментаторы отметили, что именно такого эмоционального финала и ожидали гости RedSquareCup.

Тренер команды, Алексей Жердев, вышел на пьедестал со своими подопечными и разделил с ними триумф победы;

«Несмотря на то, что на фоне Чемпионата России на отдых у нас был всего один день, все игроки выполняли установки, которые были даны на игру и за счет этого получился такой результат. Мы так же благодарим за поддержку «Уральский завод противогололёдных материалов» и приглашаем всех сотрудников УЗПМ и жителей Перми и Прикамья на финал Чемпионата России по баскетболу 3х3, который будет проводиться в Перми с 28 июня по 3 июля!».