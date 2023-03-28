Прокуратура Прикамья возбудила дело на учительницу, которая оскорбила школьника за опоздание

Кадр из видео

Прокуратура Пермского края возбудила дело на учительницу по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица». Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в пресс-службе прокуратуры.

Постановление направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Учительнице грозит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что инцидент произошел в Сылвенской школе. Учительница оскорбила восьмиклассника за опоздание на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Женщина назвала ученика «предателем» и «ублюдком».

После этого случая учительница уволилась по собственному желанию.

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