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НовостиОбщество28 марта 2023 4:54

Прокуратура Прикамья возбудила дело на учительницу, которая оскорбила школьника за опоздание

Теперь ей грозит штраф
Лела Минадзе
Кадр из видео

Кадр из видео

Прокуратура Пермского края возбудила дело на учительницу по статье 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица». Информацию об этом «КП-Пермь» подтвердили в пресс-службе прокуратуры.

Постановление направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Учительнице грозит административный штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что инцидент произошел в Сылвенской школе. Учительница оскорбила восьмиклассника за опоздание на мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Женщина назвала ученика «предателем» и «ублюдком».

После этого случая учительница уволилась по собственному желанию.

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