Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 28 марта 2023 года к 08:00 самые крупные затруднения в движении в 8-9 баллов наблюдаются на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, на Вышке -1 – ул. Мостовой и ул. Огородникова, на перекрестке ул. Милиционера Власова с ш. Космонавтов, на ул. Якутской при въезде на кольцо Соснового бора.

Скопление транспорта в 6-7 баллов наблюдается на ш. ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, в микрорайоне Вышка-2 на спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской, на перекрестках ул. Куйбышева м ул. Чкалова и ул. Героев Хасана, на бул. Гагарига от ул. Студенческой к Средней дамбе, ул. Крупской от Цирка до пл. Дружбы, в районе ДКЖ на ул. Боровой и Энгельса.

В центре города плотное движение на ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Петропавловской.

Первое ДТП зафиксировали на ш. Космонавтов в правом ряду в районе ТЦ «Планета» в сторону ул. Милиционера Власова.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 28 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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