МЛАДАхор стал обладателем Гран-при международного конкурса

Фото: Павел Трубин
МЛАДАхор под руководством Заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой завоевал Гран-при Международного конкурса хорового искусства «BELCANTO» в номинации «Профессиональные хоры». Пермяки исполнили композицию Александра Журбина в аранжировке Сергея Выгузова «Как в России поют».
- Это произведение вошло в наш репертуар в 2020 году и в настоящее время занимает особое место во многих наших концертных программах! - делятся в МЛАДАхоре.
Посмотреть выступление наших талантливых земляков можно тут.
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