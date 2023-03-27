МЛАДАхор стал обладателем Гран-при международного конкурса

Фото: Павел Трубин

МЛАДАхор под руководством Заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой завоевал Гран-при Международного конкурса хорового искусства «BELCANTO» в номинации «Профессиональные хоры». Пермяки исполнили композицию Александра Журбина в аранжировке Сергея Выгузова «Как в России поют».

- Это произведение вошло в наш репертуар в 2020 году и в настоящее время занимает особое место во многих наших концертных программах! - делятся в МЛАДАхоре.

Посмотреть выступление наших талантливых земляков можно тут.

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