В Гремячинске с воинскими почестями похоронили погибшего в спецоперации Дмитрия Альметова

Фото: глава Губахинского округа Николай Лазейкин/ВКонтакте

Сегодня, 27 марта, в Гремячинске проводили в последний путь героически погибшего в спецоперации Дмитрия Альметова. На прощание с военнослужащим пришло множество его друзей, близких и просто жителей округа.

- Жизнь каждого бойца, ушедшего в бессмертие, это десятки, сотни спасенных жизней мирных жителей и боевых товарищей. В такие моменты мы осознаем: слова мужество, патриотизм, защитник Отечества – не просто слова, а понятия, наполненные глубочайшим смыслом. Светлая память и вечная слава нашему герою. Выражаю свои соболезнования семье. Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память! - написал на своей странице ВКонтакте глава Губахинского округа Николай Лазейкин.

Фото: глава Губахинского округа Николай Лазейкин/ВКонтакте

Фото: глава Губахинского округа Николай Лазейкин/ВКонтакте

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru