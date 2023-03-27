В Перми начался сезон проката электросамокатов

Фото: t.me/whooshbike

В понедельник, 27 марта, в Перми после зимнего перерыва вновь заработал сервис по прокату электросамокатов Whoosh. В телеграм-канале кикшеринговой компании пермяки уже во всю делятся фотографиями, как они с ветерком передвигаются по улицам города.

В Woosh тем временем решили напомнить, что с 1 марта 2023 года электросамокаты становятся частью городского транспорта и водителям нужно соблюдать ПДД:

Фото: Кикшеринг Whoosh/ВКонтакте

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