В Пермском крае осудили 28-летнего мужчину, развращавшего девочку-подростка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

28-летний житель Чернушки познакомился в соцсетях с девочкой-подростком и стал переписываться с ней на темы сексуального характера и половой жизни, а также отправлял порнографические фото и видео. Когда об этом узнали следователи, на извращенца завели уголовное дело по статье "Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста".

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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