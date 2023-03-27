В Перми из-за ремонта на улице Петропавловской закроют часть платных парковок

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Перми возобновился капитальный ремонт улицы Петропавловской. Работы будут проводиться на участке от улицы Попова до Комсомольского проспекта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Здесь планируется устройство кабельной канализации, замена бордюров, опор освещения и светофоров. Также отремонтируют колодцы дождевой канализации и обновят покрытие проезжей части. Кроме того, на улице Осинской установят новую остановку. Работы выполняет ООО «Стройград Плюс». Они стартовали осенью прошлого года.

На время ремонта на участке улицы Петропавловской от Попова до Комсомольского проспекта введут запрет на использование платных парковок. Они будут закрыты с 1 апреля по 10 июня 2023 года. Водителям рекомендуется быть более внимательными.

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