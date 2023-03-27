В Пермском крае подходит к концу горнолыжный сезон

Фото: Абрамов Андрей

В Прикамье пришло потепление, и теперь горнолыжный сезон закрывается. Уже три горнолыжных комплекса объявили о закрытии.

С 24 марта катания приостановили на «Иван-горе», 25 марта — в экокурорте «Белогорье» и 27 марта — на «Такмане».

В горнолыжном комплексе «Жебреи» сезон завершится до 2 апреля. В «Губахе» 1 апреля по традиции состоится вечеринка GUBAHA BEACH ICE WEEKEND, на которой провожают зиму и встречают тепло.

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