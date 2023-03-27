МЧС предупреждает о тумане в Пермском крае 28 марта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 28 марта, в Пермском крае вновь ожидается ухудшение погоды, предупреждают в региональном МЧС. По данным ЦГМС, ночью и утром в отдельных районах Прикамья образуется туман.

Из-за непогоды возможны заторы и увеличение ДТП на дорогах. Жителям региона рекомендуется быть более внимательными и осторожными. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. В сумерки и темное время суток не забывать включать противотуманные фары, напоминают спасатели.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65