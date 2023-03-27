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НовостиОбщество27 марта 2023 11:38

МЧС предупреждает о тумане в Пермском крае 28 марта

Жителям рекомендуют быть предельно осторожными
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 28 марта, в Пермском крае вновь ожидается ухудшение погоды, предупреждают в региональном МЧС. По данным ЦГМС, ночью и утром в отдельных районах Прикамья образуется туман.

Из-за непогоды возможны заторы и увеличение ДТП на дорогах. Жителям региона рекомендуется быть более внимательными и осторожными. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. В сумерки и темное время суток не забывать включать противотуманные фары, напоминают спасатели.

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