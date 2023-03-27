МЧС предупреждает о тумане в Пермском крае 28 марта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во вторник, 28 марта, в Пермском крае вновь ожидается ухудшение погоды, предупреждают в региональном МЧС. По данным ЦГМС, ночью и утром в отдельных районах Прикамья образуется туман.
Из-за непогоды возможны заторы и увеличение ДТП на дорогах. Жителям региона рекомендуется быть более внимательными и осторожными. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим. В сумерки и темное время суток не забывать включать противотуманные фары, напоминают спасатели.
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