Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал в отставку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Прошение об отставке депутаты местной Думы рассмотрят 30 марта. В случае принятия отставки полномочия главы округа прекратятся на следующий день – 31 марта.

Напомним, Михаил Шестаков является руководителем Чернушинского городского округа с 2007 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65