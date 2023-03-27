В Прикамье открыли сбор помощи для участников СВО

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»

Открыт сбор помощи для добровольцев отряда «Барс-20». С просьбой помочь обратился волонтер поискового отряда «Прикамье Поиск», участник СВО и ветеран боевых действий.

Собранную гуманитарную помощь планируют отправить 17 апреля. Бойцам требуются бинокли, навигаторы, палатки, лампы, сварочные аппараты и многое другое. Также принимаются денежные средства.

С полным набором необходимых вещей можно ознакомиться в группе волонтеров.

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