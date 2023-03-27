В Перми ночью неизвестные разрисовали трамвай «Лев»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми неизвестные разрисовали самый большой в городе трамвай модели «Лев». Вагон был испорчен в ночь с 25 на 26 марта.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе мэрии, хулиганы перерезали колючую проволоку и через забор проникли на территорию депо «Балатово». Граффитисты смогли раскрасить трамвай за 20-30 минут. Это промежуток времени между обходами сотрудников охраны.

- Внешний вид трамвая восстановили в течение двух часов. В настоящее время предприятием организована проверка, устанавливаются обстоятельства и личности причастных к происшествию, - сообщили в городской администрации.

Напомним, новый трехсекционный трамвай «Лев» начал курсировать в Перми с конца 2019 года. Он вмещает около 250 пассажиров.

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