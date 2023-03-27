В Перми задержали директора УК после гибели женщины от упавшей глыбы льда

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в рамках расследования уголовного дела задержали директора управляющей компании, ответственной за содержание дома №20 по улице Ушакова. Руководитель УК подозревается в гибели женщины в результате оказания некачественных услуг. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

Напомним, страшная трагедия произошла утром 24 марта на улице Ушакова, 20 в Кировском районе Перми. С трехэтажного дома на проходившую рядом женщину рухнула глыба льда. Пострадавшая упала и скончалась до приезда скорой помощи.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Сегодня, 27 марта, суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении задержанного в виде заключения под стражу. Кроме того, подозреваемому будет предъявлено обвинение, добавили в ведомстве.

В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание, которое может грозить виновному - лишение свободы на срок до шести лет.

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