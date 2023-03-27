На подъезде к Прикамью на федеральной трассе М-7 «Волга» провалилось дорожное полотно

Фото: госавтоинспекция Прикамья

В Пермском крае на 236-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в районе Удмуртии образовался провал. Об этом сообщили в госавтоинспекции Прикамья.

Сообщение о случившемся поступило в МЧС 27 марта в 07:20. Из-за воздействия талых вод провалилось дорожное полотно. Водителей предупреждают, что движение по автодороге закрыто. Организованы пути объезда. Предварительно протяженность пути составит 85 километров.

Машины менее 6 тонн смогут поехать по маршруту Як — Бодья — Старые Зятцы — Игра или Як — Бодья — Шаркан — Дебесы. Транспорт более 6 тонн направили по маршруту Ижевск — Воткинск — Кельчино — Пермь.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65