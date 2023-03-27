Фото: Единая лига ВТБ

В Единой лиги ВТБ завершился регулярный сезон 2022-2023 годов, определились все участники плей-офф. Пермская «Парма» по итогам второго этапа заняла седьмое место и продолжит борьбу за награды в матчах против казанского УНИКСа, ставшего вторым.

По регламенту Единой лиги ВТБ, игры плей-офф на стадии ¼ финала будут проводиться до трех побед одной из разбитых по парам команд.

Календарь матчей ¼ финала УНИКС - «Парма»:

1 апреля – в Казани

3 апреля - в Казани

6 апреля - в Перми

8 апреля - в Перми (при необходимости)

11 апреля - в Казани (при необходимости)

В других матчах серии плей-офф встретятся: ЦСКА – «Автодор», «Зенит» - МБА, «Пари Нижний Новгород» - «Локомотив-Кубань». (0+)

Свой последний матч на втором этапе в группе «Б» «Парма» провела в Саратове и уступила «Автодору» - 59:85 (24:26, 10:24, 16:14, 9:21).

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