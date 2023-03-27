В Перми завершили ремонт коллектора, из-за которого провалилась дорога

Фото: пресс-служба компании «Новогор-Прикамье»

В Перми на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Подлесной завершили ремонт канализационного коллектора, из-за износа которого провалилась дорога. Как рассказали в компании «Новогор-Прикамье», яму на проезжей части засыпали щебнем. Сейчас движение транспорта на данном участке восстановлено. Асфальт здесь будет уложен, когда наступит погода с устойчивым «плюсом».

Рабочие просанировали 1,5-метровый коллектор трубой из стеклокомпозита меньшего диаметра. Был обновлен участок длиной 30 метров. При этом во время работ поток сточных вод, который по коллектору самотеком поступает на насосную станцию, не прекращался. Водоснабжение потребителям не ограничивалось. В компании добавили, что работы на коллекторе продолжатся. В ближайшее время специалисты просанируют участок вдоль улицы Подлесной.

Напомним, утром 24 марта в районе дома 120 по шоссе Космонавтов «ГАЗель» с 25-летним водителем провалилась в огромную яму. К счастью, пострадала только техника.

По словам главного инженера «Новогора» Константина Гусева, трубопроводу более 50 лет. Его построили еще в 1970 году. Причина провала - разрушение верхнего свода железобетонного коллектора в результате газовой коррозии. К ремонтным работам специалисты приступили в тот же день.

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