В Перми цена аренды бывшего трамвайного депо на Разгуляе выросла до 6,9 млн рублей

Фото: domofoto.ru

В Перми завершился аукцион на аренду бывшего трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй по улице Пермской, 1. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Победителем конкурса стало ООО «Альянс». Оно предложило за лот 6,9 млн рублей. При этом начальная цена контракта составляла 4 тысячи рублей (1 рубль за 1 квадратный метр) — годовая аренда.

На аукцион заявились десять участников. Изначально подвести итоги планировали 9 марта, но из-за высокого интереса претендентов и постоянного повышения ценового предложения аукцион затянулся до конца месяца.

Здание депо является объектом культурного наследия. Оно находится в неудовлетворительном состоянии. Арендатор обязан провести реставрацию.

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