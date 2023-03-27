В начале апреля в Перми пройдут отключения холодной воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В начале апреля в Перми вновь отключат холодную воду в десятках домов. Это связано с проведением аварийных и ремонтных работ на сетях. В ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье» рассказали, какие дома и в какое время не будет воды.

В субботу, 1 апреля, с 10.00 до 19.00 без воды останутся дома на ул. Академика Веденеева, 75, 77, 79, 81, 82, 83, 84, Качканарской, 45, Косякова, 74, 76, Плановой, 3/4.

3 апреля, также с 10.00 до 19.00 воду отключат в домах на ул. Луначарского, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, Советской, 39, 39А, 45, 46, 47Б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56 и Комсомольском проспекте, 14, 16, 16А, 18.

Кроме того, 3 апреля ровно сутки холодной воды не будет в домах на ул. Адмирала Ушакова, 207, 36, 36Б, 41, Каляева, 60, 72, Капитана Пирожкова, 2, Сокольской, 114, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 135, 137, 137А и Якорный, 1.

4 апреля, с 9.30 до 19.30, отключения воды запланированы в домах на ул. Фонтанная, 1, 1/1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6.

4 апреля, с 10.00 на сутки без воды останутся жители домов на ул. Дружбы, 34, 34А, 34Б, Крупской, 28А, 32А, Лебедева, 54, Уральская, 119 и бульвар Гагарина, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 37А СТ1, 39, 39А, 41, 47, 49.

8 апреля с 9 утра холодной воды не будет в домах на ул. Дениса Давыдова, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 9, Мира, 112, 114 и шоссе Космонавтов, 197А.

Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.

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