Пермские ТСЖ оспорили повышение тарифа на вывоз мусора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье тариф на вывоз мусора могут пересмотреть. Пермский краевой суд 24 марта удовлетворил иск пермских ТСЖ, которые требовали отменить тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Об этом сообщает Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт».

С иском обратились ТСЖ «Комсомольский проспект-77» и ТСН «Дом на улице Николая Островского, 29». Решение суда об отмене тарифов пока не вступило в законную силу.

Напомним, что осенью прошлого года Пермский региональный оператор по обращению с ТКО повысил плату за вывоз мусора с 88,19 до 100 рублей в месяц. При этом он заявил, что экономически обоснованный платеж составляет 130 рублей, однако было решено не поднимать тариф так резко.

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