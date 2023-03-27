В Пермском крае дорогу от курорта Губахи до горы Крестовой построят за 587 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Прикамье появится дорога от всесезонного курорта «Губаха» до вершины горы Крестовой.
Как рассказывает Business Class, Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края ищет подрядчика, который разработает проект дороги и займется строительством. Ее протяженность составит 1,7 км. Это будет двухполосная дорога. Также подрядчику предстоит обустроить тротуары и парковки.
На строительство могут потратить 587,5 млн рублей. Средства будут выделены из федерального и регионального бюджетов. Завершить работы планируется до 31 января 2024 года.
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