Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 27 марта 2023 года к 08:00 самые крупные затруднения в движении в 8-9 баллов наблюдаются на развязке ш. Космонавтов с ул. Оверятской и ул. Промышленной, а также на ул. Вильямса от ул. Гайвинской в направлении ул. Писарева, ул. Куйбышева на перекрестках с ул. Революции и с ул. Пушкина.

Скопление транспорта в 5-6 баллов наблюдается на ш. Космонавтов от ул. Уральских Партизан до ул. Плеханова, на ул. Попова в районе эспланады и от ул. Пушкина до ул. Екатерининской.

В микрорайоне Вышка-1 начал формироваться затор на ул. Огородникова и ул. Мостовой на спуске к пл. Восстания.

Затруднения в движении есть на перекрестках ул. Чкалова с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 27 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 4 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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