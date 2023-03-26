В Пермском крае директор школы попалась на превышении должностных полномочий, мошенничестве и растрате

Приговором суда осужденной назначено три года лишения свободы условно. Фото: архив "КП"

В Пермском крае осудили экс-директора образовательного учреждения, которая попалась на превышении должностных полномочий, мошенничестве и растрате.

- Занимая должность руководителя муниципального учреждения, она издавала приказы о поощрении подчиненных, куда вносила заведомо ложные данные, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР пол Пермскому краю. - Суммы стимулирующих выплат педагог завышала, а излишки изымала и обращала в свою пользу.

Обогатилась директор и когда сдала в металлолом металлическую трубу, находившуюся на стадионе учреждения. Она получила более 90 тысяч рублей, но не внесла их на счет школы, а потратила на личные нужды.

Своими действиями директор причинила ущерб бюджетной системе на 227 тысяч рублей и на 72 тысячи рублей физическим лицам.

Приговором суда осужденной назначено три года лишения свободы условно.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru