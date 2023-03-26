Туман ожидается в Пермском крае 27 марта

Во время тумана пешеходам нужно соблюдать осторожность при переходе проезжей части. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевом МЧС предупредили пермяков и жителей края о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются 27 марта.

- По информации от Пермского ЦГМС, 27 марта в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах туман, - говорится в сообщении регионального МЧС. – А из-за неблагоприятных погодных явлений возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

В краевом Управление МЧС дали рекомендации водителям и пешеходам: первым стоит соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений и соблюдать дистанцию. При тумане в сумерки и в темное время суток следует включать противотуманные фары, а свет от фар направлять вниз, на дорогу.

А пешеходам нужно соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

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