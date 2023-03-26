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НовостиОбщество26 марта 2023 13:01

Туман ожидается в Пермском крае 27 марта

В момент неблагоприятных метеоявлений пермякам стоит быть предельно осторожными
Алена ОВЧИННИКОВА
Во время тумана пешеходам нужно соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

Во время тумана пешеходам нужно соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевом МЧС предупредили пермяков и жителей края о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ожидаются 27 марта.

- По информации от Пермского ЦГМС, 27 марта в Пермском крае ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах туман, - говорится в сообщении регионального МЧС. – А из-за неблагоприятных погодных явлений возможны заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

В краевом Управление МЧС дали рекомендации водителям и пешеходам: первым стоит соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений и соблюдать дистанцию. При тумане в сумерки и в темное время суток следует включать противотуманные фары, а свет от фар направлять вниз, на дорогу.

А пешеходам нужно соблюдать осторожность при переходе проезжей части.

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