Рекордно ранний сход снежного покрова ожидается в Пермском крае весной 2023 года

В центре города весь снег практически сошел. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весной 2023 года синоптики ожидают рекордно ранний сход снежного покрова в Пермском крае.

Активное таяние снега началось 25 марта, когда в наш регион поступил заток тепла с Атлантики. В итоге среднесуточная температура воздуха превысила +5 градусов, а в северной половине края выпало до 17 мм осадков в виде дождя.

- Метеостанции фиксируют резкое снижение высоты снежного покрова в южной части края, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - Из-за аномального тепла ситуация больше напоминает середину апреля, чем конец марта.

Установившаяся теплая погода будет сопровождаться осадками и будет способствовать активному таянию снега на протяжении еще трех дней: до 28 марта. Затем ожидается кратковременное похолодание.

На некоторых реках - в бассейнах Сылвы и Тулвы - может начаться половодье, которое обещает стать одним из самых ранних в истории наблюдений.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru