26 марта в Пермском крае прогремели ночные грозы

26 марта в Перми и Пермском крае вновь прогремели ранние весенние грозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики научного проекта «Метеоролог.и.я» сообщили, что 26 марта в Перми и Пермском крае вновь прогремели ранние весенние грозы.

- Пока многие спали, прошедшей ночью снова происходили интересные события, - рассказали специалисты проекта. – С 3.20 до 6.20 местного времени Пермский край вновь содрогнули мартовские грозы.

Глубокой ночью – с половины четвертого до пяти утра грозы наблюдались чуть западнее Карагая, Нытвы и Добрянки, а позднее – с пяти утра до половины седьмого наиболее активные грозы прошли на западе от Перми, где выстроилась целая линия с разрядами.

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