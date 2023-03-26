Пермские волонтеры объявили сбор средств на оборудование для участников СВО

Оборудование поможет выполнять поставленные задачи и существенно повысит уровень безопасности. Фото: Александр КОЦ

Пермский поисковый отряд имени Ирины Бухановой объявил сбор средств на оборудование для участников СВО.

- Среди волонтеров нашего отряда есть бойцы СВО, которые ежедневно и героически участвуют в боевых действиях, - пояснили в отряде. - В связи с этим мы открываем сбор средств на приобретение жизненно важного оборудования для нашего волонтера, участвующего в СВО. Это поможет выполнять поставленные задачи и существенно повысит уровень безопасности бойца. Сейчас он находится в отпуске, и за это время мы надеемся собрать деньги.

Средства нужны на два тепловизора (примерная стоимость - 140 000), прибор ночного видения (примерная стоимость - 25 000) и Квадракоптер DJI maviс 3 (примерная стоимость - 180 000).

Реквизиты для сбора денежных средств:

Номер счета: 40817810849782462019

Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк с пометкой «Быть Добру»

Отчеты о поступлении денежных средств будут выкладываться в группе отряда ежедневно.