В Перми 112 пар заключили брак в «красивую» дату

Молодоженам пришлась по нраву красивая дата 23.03.23. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несмотря на середину недели, 112 пермских пар заключили браки в четверг, 23 марта. Им пришлась по нраву красивая дата 23.03.23.

- Красивые даты для своего бракосочетания выбирают многие пары, - объяснили в Управлении ЗАГС администрации города Перми. – Вот и 23.03.23 в Перми неоднократно звучал марш Мендельсона. В этот день заключили брак 112 пар. Поздравляем всех молодоженов с днем рождения семьи!

К слову сказать, регистрировать браки в «красивые» даты пермские молодожены начали много лет назад. Настоящий свадебный бум случился в Перми впервые 07.07.07, когда, чтобы поставить штамп в паспорте именно в этот день, пары занимали очередь с ночи.

Но как говорят сами сотрудники ЗАГСов, красивая дата – это не гарантия долгой и счастливой жизни. Чтобы пройти рука об руку всю жизнь вместе, нужны терпение, выдержка, уважение и общие интересы.

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