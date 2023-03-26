В Кировском районе Перми на крышах 42 домов еще остается снег и лед

Трагедия произошла у дома по улице Ушакова в Кировском районе Перми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
После страшной трагедии – гибели пермячки от упавшей глыбы льда на улице Ушакова в Перми, в субботу, 25 марта, у сотрудников администрации Кировского района был рабочий день.
- Был проведен масштабный рейд по обследованию жилищного фонда, - сообщил глава администрации Кировского района Михаил Борисов. - По итогам обследования выявлено более 100 различных нарушений. Особое внимание уделено кровлям домов. Выяснилось, на 42 домах еще остается снег и лед.
В антирейтинге - управляющие компании «Водолей», «Водолей-сервис», «Основа», «Домовладение» и «Кристалл». Последняя УК как раз обслуживала тот дом, где и случилась беда.
Всем управляющим организациям было указано на необходимость незамедлительной очистки 100% кровельного покрытия.
- Приношу свои соболезнования семье погибшей, по поручению главы города, родным и близким будет оказана необходимая помощь, - добавил Михаил Борисов.
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