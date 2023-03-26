Пермь вошла в ТОП-3 городов ПФО, где продают самые дорогие квартиры

Самая дорогая новостройка в Перми продается за 43 миллиона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты сервиса по подбору квартир ЦИАН составили рейтинг с самыми дорогими квартирами в новостройках в ПФО. Пермь с пятикомнатной квартирой площадью 172,4 квадратных метра заняла в этом топе третье место. Эксперты нашли в Перми квартиру в комплексе «Москва», которая продается за 43 миллиона рублей.

Первое место в рейтинге занял Нижний Новгород. Самая дорогая квартира там стоит более 70 млн рублей за 126 кв метров в доме недалеко от Кремля. Второе место заняла Казань — 44 млн рублей.

Также в этот рейтинг попали Пенза, Ижевск, Чебоксары, Уфа, Самара.

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