Аномальный март в Перми похож на середину апреля и претендует на звание самого теплого весеннего месяца

Из-за положительных температур в городе идет активное таяние снега. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Суббота, 25 марта, стала в Перми самой теплой с начала месяца по среднесуточной температуре воздуха. И хоть солнца днем практически не было, ночь была очень теплой.

- Средняя температура марта продолжает стремительно расти и составляет сейчас -1,6 градуса, - объясняют в ГИС-Центре ПГНИУ. – То есть март в Перми претендует на второе место среди самых теплых первых весенних месяцев.

Причем, из-за положительных температур идет активное таяние снега. По данным метеостанции, в Перми осталось всего 22 см снежного покрова (хотя в лесах вокруг города его еще 30-50 см).

Такая погода соответствует климатической норме середины апреля или даже его второй половины. Она сохранится до вторника включительно, после чего 29-30 марта можно ожидать кратковременное, но ощутимое похолодание.

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