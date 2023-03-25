Пермяки выиграли Первенство Европы по тайскому боксу

Фото: ДЮЦ Соломина

В эти дни в столице Турции – Анкаре проходит Первенство Европы по тайскому боксу. Соревнования стартовали 21 марта и продлятся до 28 марта. В состязаниях принимают участие 379 спортсменов из 26 стран в возрасте от 10 до 23 лет и в весовых категориях от 45 до 91+ килограммов.

Два пермяка, воспитанники ДЮЦ имени Соломина, Тарас Ососов и Александр Ташкинов, стали победителями первенства Европы. Тренирует ребят Константин Краснов.

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