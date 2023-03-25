В МЧС раскрыли подробности пожара на пермском пороховом заводе

. Фото: архив "КП"

Пожар на ФКП «Пермский пороховой завод», находящемся в Кировском районе Перми на улице Гальперина, произошел в 19.41 в субботу, 25 марта. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю, на тушение пожара выезжали 24 сотрудника МЧС России и шесть пожарных машин.

Сотрудники пожарно-спасательного подразделения выяснили, что возгорание произошло в электрическом щите, расположенном на наружной стене административного здания. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. На его ликвидацию потребовалось несколько минут.

Погибших и пострадавших на пожаре нет.

- Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» проводят проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС.