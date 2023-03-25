Депутатам в Пермском крае разрешат не раскрывать свои доходы

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Фото: архив "КП"
На апрельском пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Пермского края рассмотрят законопроект, разрешающий муниципальным депутатам не раскрывать информацию о своих доходах.
Как уточняется в пояснительной записке к документу, подразумевается, что сведения о доходах депутатов будут подаваться в обобщенном формате, при котором нельзя будет идентифицировать персональные данные каждого конкретного депутата и принадлежащее ему имущество.
Депутат должен будет предоставлять информацию о доходах лишь в том случае, если он и члены его семьи совершили сделки на сумму, превышающую общий доход парламентария и его супруги за три года.
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