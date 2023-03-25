Пермяк жестоко расправился со своей подругой

. Фото: Василий Вахрин

47-летний житель Индустриального района Перми признан виновным в убийстве и приговорен к 10 годам лишения свободы.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Пермскому краю, год назад мужчина распивал спирное со своей подругой в квартире. Между ними возникла ссора, и пермяк стал избивать женщину. Он бил ее руками, ногами, сковородой и топором. А потом задушил подругу.

- Когда женщина перенстала подавать признак жизни, мужчина вынес тело убитой в подъезд дома, - рассказали в СУ СКР.

Тело женщины обнаружили соседи, которые сообщили о преступлении в полицию.

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