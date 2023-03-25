В Пермском крае закрываются ледовые переправы

Переправа через Чусовую закрыта Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

- С повышением температуры воздуха лед на водоемах становится рыхлым, на нем легко провалиться, - предупреждает ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Запрещается выходить на лед, толщина которого меньше 10 сантиметров.

Из-за потепления в Прикамье стали закрывать две ледовые переправы. Две из них были закрыты в Соликамском городском округе – это переправа через протоку Боровая воложка в поселке Усть-Боровая и через реку Кама в поселке Нижний-Склад.

В Чусовском городском округе закрылись ледовые переправы через Чусовую в поселке Верхне-Чусовские городки и поселке Сёла.

В Косинском муниципальном округе закрылась ледовая переправа через реку Коса в поселке Усть-Коса.

В Гайнском муниципальном округе на ледовой переправе через реку Кама в районе урочища Пернояг снижена максимально допустимая нагрузка с 35 тонн до 20 тонн.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru