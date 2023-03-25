Власти Перми обсудили повышение платы за проезд в транспорте

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 15 апреля проезд в общественном транспорте подорожает до 35 рублей. Городские власти решили проиндексировать тариф на 6 процентов. Этот вопрос обсудили на круглом столе с участием чиновников, депутатов и представителей профсоюзов.

Представители городской администрации пердложили пермякам активнее пользоваться проездными, отметив, что владельцы проездных оплачивают проезд со значительной скидкой. Сейчас проездными пользуются порядка 40 процентов пассажиров.

На круглом столе даже привели курьезный пример - в прошлом году у пассажира, активно использовавшего безлимитный годовой проездной, стоимость одной поездки составила 4,9 рубля. Скорее всего, это был курьер, который за день совершал десятки поездок.

- Но для обычных горожан, которые пользуются общественным транспортом регулярно, цена одной поездки в среднем составляет 21 рубль, по льготному проездному порядка 12 рублей, - рассказал первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин.