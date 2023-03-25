За один день в Пермском крае было установлено 7 температурных рекордов

Весна уже видна Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае 24 марта было установлено семь суточных температурных рекордов. Об этом рассказали специалисты пермского научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

Самым теплым день 24 марта был в Чайковском, где воздух прогрелся до +10,1 градуса. В 2014 году в этот день температура доходила до +8,9 градуса.

В Губахе было +7.4°С, на 0,1 градуса выше, чем в 2014-м. В Оханске столбик термометра поднялся до +9°, предыдущий рекорд был в 1988 году, тогда температура была +8,3 градуса.

В Осе было +9,3°, в 2014 году – всего +7,8 градусов, в Ножовке +9,1°, в 2014 году +8,5 градусов. В Кунгуре было +8,6°С, в прошлом году +8,5°С.

В Чернушке температура повысилась до +8,7°, обновив рекорд 1978 года +7,2 градуса.

В Перми столбики термометров 24 марта поднялись до +9,2°. Это всего на 0,2 градуса ниже рекорда, установленного в 2014 году.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru