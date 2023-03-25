В Пермской художественной галерее впервые покажут уникальные экспонаты

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В честь 300-летия Перми вспоминают людей, которые прославили наш город, которые много сделали для его развития. Вот и Пермская художественная галерея активно участвует в этом процессе. Во второй половине апреля здесь откроется выставка «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские» (6+), посвященная династии купцов и благотворителей Перми.

Как рассказали в музее, выставка займет шесть залов первого этажа. Зрители впервые увидят многие экспонаты: иконопись, живопись и декоративно прикладное искусство Пермской галереи и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, а также фото и документальные материалы из музеев, архивов и частных коллекций.

Ожидается, что в галерее впервые покажут знаменитый иконостас работы Николая Рериха из родовой усыпальницы Каменских.

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