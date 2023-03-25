В Пермской художественной галерее впервые покажут уникальные экспонаты

.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В честь 300-летия Перми вспоминают людей, которые прославили наш город, которые много сделали для его развития. Вот и Пермская художественная галерея активно участвует в этом процессе. Во второй половине апреля здесь откроется выставка «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские» (6+), посвященная династии купцов и благотворителей Перми.
Как рассказали в музее, выставка займет шесть залов первого этажа. Зрители впервые увидят многие экспонаты: иконопись, живопись и декоративно прикладное искусство Пермской галереи и Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, а также фото и документальные материалы из музеев, архивов и частных коллекций.
Ожидается, что в галерее впервые покажут знаменитый иконостас работы Николая Рериха из родовой усыпальницы Каменских.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Современники Клеопатры: древнеегипетские мумии из Перми впервые будут показаны публике
Выставка откроется в Москве, в Государственном музее Востока (подробнее)
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru