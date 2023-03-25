Появились подробности ДТП с автовозом, везшим гуманитарную помощь из Пермского края в зону СВО

Фото: Telegram-канал/Благотворительный фонд Добровольцы Донбасса

20 марта в Ульяновской области произошло ДТП: автовоз, в котором находились пять УАЗов, столкнулся с легковушкой, двигавшейся во встречном направлении

В благотворительном фонде «Добровольцы Донбасса» рассказали подробности этого ДТП.

По словам очевидца событий, на автодороге Казань-Ульяновск, автовоз, который перевозил УАЗы из Перми в зону СВО, начал обгонять порожний автовоз. В этот момент на встречной полосе появился автомобиль «КИА». Его водитель притормозил, чтобы дать грузовику возможность завершить обгон. Но в него сзади врезалась «ГАЗель», отбросив «КИА» прямо на топливный бак пермского автовоза.

- Бак пробило, автовоз потерял управление и опрокинулся в кювет встречной полосы. Электропроводка замкнула и произошло возгорание. Водитель самостоятельно выбрался из кабины. У него небольшие ожоги и слегка порезаны два пальца руки, - рассказали в фонде «Добровольцы Донбасса». - ГИБДД, скорая помощь, пожарные прибыли оперативно. Возгорание быстро ликвидировали. Помощь оказали и остановившиеся водители. Три УАЗа поставили на колеса еще до приезда пожарных. Один УАЗ сгорел. Никто из людей не пострадал, было чистое ДТП из-за нарушения правил водителем «ГАЗели»,

Напомним, ранее появлялись сообщения, что сгорели три автомобиля, еще два находятся в плачевном состоянии.

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