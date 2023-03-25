В Прикамье прокуратура требует отремонтировать здание городской больницы

. Фото: Василий Вахрин

Кунгурская городская прокуратура провела проверку – как охраняются в городе объекты культурного наследия. Выяснилось, что памятник регионального значения «Больница городская», который находится в в оперативном управлении Кунгурской больницы, находится в плачевном состоянии.

- На здании наблюдаются вертикальные трещины, массовое обрушение штукатурки, разрушение кирпича, выветривание кладочного раствора, разрушение отмостки, - сообщили в прокуратуре Пермского края.

А ремонт исторического здания долгое время не проводился.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать краевой минздрав выделить деньги на разработку проекта по сохранению объекта культурного наследия, а Кунгурскую больницу – в течение двух лет провести ремонтно-реставрационные работы.

Кунгурский городской суд удовлетворил иск прокуратуры.

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