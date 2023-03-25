Самым теплым днем марта 2023 года в Перми станет понедельник

. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Конец марта в Перми станет аномально теплым, характер погоды будет соответствовать середине апреля, рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ. А благодаря дождям снег в городе продолжит быстро таять.

Тепло в Прикамье несут воздушные массы из Атлантики и Южной Европы. Благодаря им среднесуточная температура воздуха окажется на 6 и более градусов выше климатической нормы.

В воскресенье, 26 марта, температура воздуха в Перми ожидается до +7 градусов. А самым теплым днем месяца станет понедельник, 27 марта. В этот день ожидается кратковременное потепление до +11…+13 градусов. А во вторник уже прогнозируется вторжение холодного воздуха.

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