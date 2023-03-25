В Перми из-за ямы на дороге, куда провалилась «Газель», три автобуса сменили маршруты

Фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

24 марта на перекрестке улицы Подлесной и шоссе Космонавтов из-за аварии на канализационном коллекторе образовался провал. В огромную яму провалилась «Газель». Водитель успел вовремя выбраться из кабины. Автомобиль вытащили спустя некоторое время. А вот яма на дороге все еще не заделана, там идут ремонтные работы.

В связи с этим три автобуса сменили маршруты.

- Автобусы маршрутов №11, 12 и 30 в направлении центра города следуют через улицы Каменского, Энгельса и Малкова,- сообщили в городском департаменте транспорта. - В обратном направлении идут по обычным маршрутам, без изменений.АКЖЕ:

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