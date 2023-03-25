В Пермском крае при пожаре в жилом доме пострадал мужчина

. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В пятницу, 24 марта, в 16 часов загорелся жилой дом в деревне Каменка Суксунского городского округа. На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части, а также добровольные пожарные команды деревень Сызганка и Тебеняки - всего 11 человек и 4 пожарные машины.

Когда пожарные подъехали к месту, крыша деревянного дома и надворные постройки полыхали. Площадь пожара составила 126 квадратных метров.

Шесть человек успели выбраться из дома до прибытия пожарных. Но один из мужчин получил травмы.

- Предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю.- Сейчас проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются.

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