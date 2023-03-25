В Пермском крае волонтеры объявили поиск мужчины с голубыми глазами

Фото: Поисковый отряд Прикамье-Поиск

Волонтеры поискового отряда «Прикамье Поиск» разыскивают 65-летнего Сергея Смолина, который ушел из дома по улице Кабалевского в Чайковском 12 марта, и с тех пор, где он находится, неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 60 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, с залысиной, глаза голубые.

Был одет в короткую куртку цвета кофе с молоком, голубые джинсы, светлый джемпер. На ногах темные кроссовки.

Если вы видели этого человека, сообщите, пожалуйста, в полицию по номеру 02 или 102 (с мобильного телефона).

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